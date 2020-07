Assa Abloy : Deutsche Bank passe à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur l'action de 'conserver' à 'acheter', avec un nouvel objectif de cours de 220 couronnes suédoises.



'Les actions ont sous-performé l'indice OMX de 25% au cours des trois derniers mois et l'action est désormais l'une des rares actions de notre sélection à se négocier en dessous de ses multiples historiques moyens sur 6 ans selon nos estimations pour 2021', a indiqué la Deutsche Bank.



L'équipe de la Deutsche Bank a déclaré qu'Assa Abloy est désormais l'une des rares actions de son univers à se négocier en dessous de ses multiples historiques malgré un modèle économique et des perspectives de croissance qui restent 'très attractives'.



