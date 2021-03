Assa Abloy : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Assa Abloy de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 210 à 280 couronnes suédoises, estimant qu'il 'devrait redevenir une détention de base pour les investisseurs dans les industries européennes'.



'Une transformation discrète a eu lieu sous la direction du CEO Nico Delvaux depuis 2018', souligne le broker pour qui l'action du groupe de solutions de verrouillage 'est probablement à un point d'inflexion', après une demi-décennie de sous-performance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.