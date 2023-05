ASOS : UBS réitère son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Le bureau d'études UBS maintient sa recommandation Neutre sur le titre ASOS et conserve son objectif de cours à 660 pence.



'ASOS annonce un nouveau financement à long terme de 275 millions de livres sterling et une augmentation de capital de 75 millions de livres sterling entièrement souscrite', souligne l'analyste pour expliquer sa notation.



Rappelons que le groupe britannique, coutumier des avertissements sur résultats, a vu ses ventes chuter de 8% à 1,84 milliard de livres sur les six mois clos fin février, premier semestre de son exercice fiscal.



Son résultat avant impôts et intérêts (Ebit) ajusté est ressorti en perte de 69,4 millions de livres sur la période, à comparer avec un profit de 26,2 millions un an plus tôt, alors que les analystes n'anticipaient qu'une perte de 40 millions.



