Asos : Liberum reste à vente, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Malgré un objectif de cours rehaussé de 500 à 700 pence, Liberum réaffirme sa recommandation 'vente' sur Asos, estimant que ses objectifs d'amélioration de la rentabilité de 400 millions de livres sterling 'semblent ambitieux'.



'Nous ne sommes pas convaincus qu'Asos dispose d'un attrait suffisant auprès des clients pour réaliser sa stratégie et remettons en question la force de ses 'marques' sous-jacentes', indique le broker dans sa note sur le distributeur de vêtements en ligne.



'Si le groupe peut mettre en oeuvre sa stratégie, l'action offre un potentiel de progression important, mais dans le scénario le plus négatif, il pourrait avoir besoin de lever des fonds propres supplémentaires', prévient Liberum.



