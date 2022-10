Asos : Liberum passe à la vente, objectif abaissé

(CercleFinance.com) - Liberum a ramené mercredi sa recommandation sur le titre Asos de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours abaissé de 700 à 500 pence.



D'après le broker, les résultats annuels publiés dans la matinée par le spécialiste de la mode en ligne se sont révélés 'décevants' même s'ils étaient en partie bien connus suite aux avertissements successifs lancés par le groupe.



Revenant sur la présentation de la nouvelle stratégie, qui vise un raccourcissement du cycle des produits, un allègement des stocks, ainsi qu'une suppression des coûts excédentaires et une meilleure efficacité du capital à l'international, Liberum se dit loin d'être impressionné, estimant que la direction ne s'était pas suffisamment préparée à l'événement.



Pour le courtier, la valorisation déprimée qui caractérise actuellement l'action Asos trouve son explication dans le niveau élevé de sa dette, un flux de trésorerie disponible négatif et dans le risque d'exécution qui entoure la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie.



