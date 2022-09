Asos : Liberum conserve sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum conserve sa recommandation ' conserver ' sur le titre Asos mais diminue son objectif de cours à 700p (contre 900p) pour refléter les réductions d'estimation.



Asos vient de publier, rappelle l'analyste, un communiqué indiquant qu'après une bonne croissance en juin et juillet, les ventes d'août ont été inférieures aux attentes.



' En conséquence, la croissance des ventes devrait être inférieure aux prévisions antérieures, soit environ 2 % à taux de change constant et le PBT ajusté se situera dans le bas de la fourchette des prévisions de la société, soit entre 20 et 60 millions de livres sterling (contre une fourchette de 110 à 140 millions de livres sterling prévue au début de l'exercice 22). '



L'analyste souligne qu'au vu de la valorisation actuelle, le groupe pourrait faire l'objet d'offres. ' La valorisation actuelle, à 0,2 fois le chiffre d'affaires à terme, est optiquement faible, mais le risque d'une nouvelle baisse des bénéfices et d'un éventuel changement de stratégie sous la direction d'un nouveau PDG et d'un nouveau président demeure. '



