Asos : Liberum abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'Asos a annoncé une croissance des ventes de 2% (5% à taux de change constant) entre septembre-décembre, sur la base d'une comparaison difficile de +23% sur la même période l'année d'avant, mais en deçà de l'objectif d'une croissance moyenne à un chiffre pour le 1er semestre 2022E.



' La demande au Royaume-Uni est restée forte (+13%), mais l'UE (+2% à taux de change constant) et les États-Unis (+11% à taux de change constant) ont été affectés par la dernière vague de Covid et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ' souligne Liberum.



L'analyste indique également que la marge brute a diminué de 400 points de base pour atteindre 43 %, en raison de la progression des activités de dédouanement, de l'augmentation des coûts de transport et du recours accru au fret aérien.



' La société a maintenu ses prévisions, mais après un début d'année lent, il reste encore beaucoup de travail à faire pour les atteindre. Bien qu'Asos ait réalisé d'importants progrès en matière de technologie et d'infrastructure au cours des dernières années, d'importantes liquidités ont été dépensés ' rajoute Liberum.



Le bureau d'analyses reste à conserver sur le titre avec un objectif de cours réduit à 2300p (contre 3560p).



