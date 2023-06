Asos : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours sur Asos, ramené de 725 à 485 pence, admettant que le groupe britannique d'habillement en ligne se trouve aujourd'hui dans une 'situation particulière'.



Le broker - qui maintient une recommandation 'conserver' sur le titre - souligne que le distributeur, qui a entamé une 'transformation majeure' de son modèle économique, a dû se résigner à faire appel au prêteur Bantry Bay pour refinancer une partie de sa dette, et ce sur la base d'un taux d'intérêt de 11%.



Le courtier rappelle qu'Asos a dû lever par ailleurs 80 millions de livres afin d'alléger le fardeau de sa dette et vu le conglomérat Fraser Group monter à 10% de son capital.



DB évoque par ailleurs des rumeurs selon lesquelles les principaux actionnaires d'Asos auraient été approchés en fin d'année dernière en vue de déposer une offre publique d'achat de plus d'un milliard de livres, une opération que le professionnel soupçonne d'avoir échoué.



