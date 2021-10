Asos : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Asos, avec un objectif de cours réduit de 6050 à 4680p.



Le bureau d'analyses indique que les résultats ont été exposés à des courants cycliques plus forts qu'attendu, mais que les ventes du 4e trimestre, au Royaume-Uni et en Europe, restent ' assez encourageantes '.



Selon l'analyste, Asos devrait profiter de la prochaine journée des investisseurs en novembre, pour évoquer les difficultés rencontrées et esquisser des solutions.



' Au-delà de problèmes temporaires de la chaîne d'approvisionnement, nous voyons considérablement moins de problèmes chez Asos aujourd'hui qu'il y a trois ans ', conclut Credit Suisse.





