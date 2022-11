Asos : Crédit suisse dégrade son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Crédit suisse rétrograde Asos de Surperformance à Neutre et abaisse son objectif de cours de 1250 pence à 660 pence.



' Nous pensons que les initiatives opérationnelles mises en avant lors de la publication des résultats ne suffiront pas à modifier de manière significative les enjeux d'Asos et que le calendrier et la nature du changement structurel ne sont pas clairs ', annonce l'analyste.



Selon Crédit suisse, la principale préoccupation concernant le modèle d'Asos est son incapacité à gérer efficacement les stocks, avec des stocks pour l'exercice 22 de 1 078 millions de livres sterling (+34% en glissement annuel).



' Nous pensons qu'Asos pourrait devoir réduire sa taille sur les marchés où elle n'a pas d'avantage concurrentiel ou d'échelle, y compris aux États-Unis ', poursuit l'analyste qui voit peu de probabilité de fusions et acquisitions.



Le prochain catalyseur pour Asos est le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le 12 janvier. ' Et les principaux risques que nous voyons sont que la demande continue de se tasser, que les stocks restent élevés et que les démarques s'accélèrent ', continue Crédit suisse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.