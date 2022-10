Asos : Canaccord Genuity initie la couverture à 'vendre'

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a initié lundi la couverture du titre Asos avec une recommandation 'vendre' et un objectif de cours de 409 pence.



Dans une note consacrée au secteur européen du commerce en ligne, le broker canadien explique que la conjugaison du ralentissement de l'économie, de l'absence de croissance structurelle, de la vigueur de la concurrence et du bilan plutôt vulnérable de la société font d'Asos un 'investissement peu séduisant'.



Dans son étude, Canaccord souligne qu'au-delà du contexte économique actuel, qui met l'activité sous pression, Asos est confronté à des compétiteurs qui se renforcent, ce qui pèse sur le recrutement de nouveaux clients après le 'boom' qui avait caractérisé les ventes durant la pandémie.



Le courtier met par ailleurs en avant le niveau élevé de la pénétration de la mode en ligne au Royaume-Uni, qui représente déjà près de 50% du marché total à en croire des chiffres de McKinsey.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.