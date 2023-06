Asos : Berenberg réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir abaissé son objectif de cours sur Asos de 1000 à 940 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le spécialiste britannique du prêt-à-porter en ligne a annoncé il y a deux semaines avoir signé une nouvelle facilité de crédit de 275 millions de livres, accompagnée d'un placement d'actions de 75 millions.



D'après l'intermédiaire, ce nouveau mode de financement 'devrait offrir à Asos une plus grande flexibilité et lui permettre de continuer à se focaliser sur l'exécution de son plan stratégique 'Driving Change'.



