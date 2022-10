Asos : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Asos, tout en réduisant son objectif de cours sur le titre de 1.800 à 1.200 pence.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire fait remarquer qu'à peine quatre mois à peine après son intronisation en tant que directeur général, José Antonio Ramos a déjà identifié toute une série de problèmes au sein du groupe britannique de mode en ligne, allant d'une empreinte internationale trop étendue à une stratégie marketing jugée peu efficace.



Dans cet état d'esprit, le nouveau patron du distributeur de prêt-à-porter a défini plusieurs priorités à mettre en oeuvre sur le court terme en vue à la fois d'améliorer l'offre proposée au client et d'optimiser la gestion des stocks, fait-il valoir.



Berenberg souligne que les mesures visées par le nouvel homme fort du groupe visent également une simplification de la base de coûts, le maintient de la solidité du bilan ainsi que le rafraîchissement de la culture et de l'équipe de direction de l'entreprise.



