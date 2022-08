Asos : Berenberg abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé mercredi son objectif de cours sur Asos, qu'il ramène de 2500 à 1800 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier fait valoir que les derniers indicateurs laissent penser que l'activité du distributeur en ligne de vêtements a tourné au ralenti cet été.



Au vu des difficultés auxquelles sont actuellement confrontées les consommateurs, Berenberg estime qu'il est judicieux de revoir à la baisse ses prévisions de résultat pour les exercices 2022, 2023 et 2024.



S'il s'attend à ce que le groupe britannique termine l'exercice avec une dette nette positive, l'analyste considère que sa situation de trésorerie demeure néanmoins 'solide'.



