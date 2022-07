Arbonia : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS estime que le premier semestre 2022 sera probablement plus faible que le deuxième semestre 22.



L'analyste réitère son conseil neutre sur la valeur mais abaisse son objectif à 13,8 CHF (contre 20,5 CHF).



' le groupe est en bonne voie pour atteindre les prévisions pour 2022, malgré l'impact négatif du change sur l'EBITDA. Le FCF devrait être positif au cours de l'exercice 24E, avec une conversion de la trésorerie de 87% selon l'UBS par rapport aux prévisions >100% ' indique le bureau d'analyses.



