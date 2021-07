Anglo American : Valeur préférée de son secteur chez Oddo

(CercleFinance.com) - Dans une note sur le secteur des minières diversifiées, pour lequel il revoit à la hausse son scénario de prix, Oddo BHF confirme sa préférence pour Anglo American avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours relevé de 3600 à 4200 pence.



Il met en avant 'un mix de commodités favorable (diamants, platinoïdes, etc...), un levier opérationnel important en 2021, un bon positionnement sur la thématique décarbonation, une sortie opportune du charbon (Afrique du Sud) et une valorisation attractive'.



Au niveau du secteur, Oddo BHF relève ses attentes de BPA 2021, 2022 et 2023 de respectivement 22%, 19% et 6%, à des niveaux supérieurs aux consensus de 6% pour 2021 et de 8% pour 2022, mais il laisse inchangée sa hiérarchie de valeurs.



