Anglo American : Oddo BHF dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Anglo American à 'sous-performance', expliquant que son nouvel objectif de cours réduit drastiquement de 4300 à 2400 pence ne laisse plus de potentiel de hausse au cours actuel.



S'il juge le mix de matières premières d'Anglo American attrayant à plus long terme, le bureau d'études estime que le risque à la baisse domine sur le court terme, avec un EBITDA du premier semestre qu'il attend bien en dessous des attentes actuelles du marché.



Dans ce contexte, Oddo BHF préfère demeurer à l'écart de la compagnie minière, et 'attendrait davantage de clarté sur les objectifs lors de la publication des résultats du premier semestre pour revisiter le dossier'.



