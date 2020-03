Anglo American : Oddo BHF abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Anglo American, avec un objectif de cours de 1700 à 1600 pence, alors que la direction du groupe minier 'prend acte des mesures de confinement en Afrique du Sud'.



Le bureau d'études note que Kumba et Thermal Coal South Africa sont les plus touchés à ce stade, et que le platinum constitue une force majeure pour Anglo American. Oddo BHF fait part d'une nouvelle révision à la baisse de ses attentes pour le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer