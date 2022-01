Anglo American : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Anglo American de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 3300 pence, ce dernier ayant été atteint par le cours de l'action suite à une surperformance récente importante.



'Alors qu'Anglo connaît une bonne croissance organique et devrait bénéficier d'une reprise potentielle de la demande chinoise au cours de l'année, les prix du minerai de fer et du charbon métallurgique sont insoutenables et devraient chuter dans un avenir très proche', prévient-il.



Le broker considère en outre que la valorisation de la compagnie minière d'origine sud-africaine 'n'est pas suffisante pour justifier une position d'achat sur l'action car le rapport risque/rendement est désormais équilibré'.



