Anglo American : Credit Suisse rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Anglo American avec un objectif de cours rehaussé de 3388 à 3450 pence, expliquant qu'en dépit de l'inflation des coûts à court terme, sa confiance dans le redressement opérationnel à court terme demeure.



S'il abaisse ses estimations d'EBITDA de 1% pour 2021 et de 3% pour 2022 à cause de l'inflation des coûts, le broker continue de penser qu'Anglo American 'offre aux investisseurs une feuille de route de croissance claire pour nombre de divisions'.



'De plus, les semestriels ont mis en lumière la vigueur du bilan et la propension d'Anglo American à distribuer le surplus de trésorerie, avec le dividende spécial d'un milliard de dollars et le programme de rachats d'actions d'un milliard de dollars annoncés', ajoute-t-il.



