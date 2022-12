Anglo American : Credit Suisse abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Anglo American avec un objectif de cours abaissé de 33 à 31 livres sterling, dans le sillage d'estimations d'EBITDA pour les exercices 2023 à 2025 réduites de 12%, 7% et 6% respectivement.



Le broker justifie cet abaissement par le point de la compagnie minière à destination des investisseurs et analystes en fin de semaine dernière, avec des objectifs pour les exercices 2023 et 2024 réduits de 10% et 6% par rapport au point de l'année dernière.



'Néanmoins, nous maintenons notre opinion 'surperformance' car nous apprécions la croissance d'Anglo American (équivalent cuivre +11% en 2024 par rapport à 2022) et le mix de matières premières', nuance Credit Suisse.



