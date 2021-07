ams : Oddo n'est plus à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une note sur les semi-conducteurs, Oddo BHF dégrade son opinion sur ams de 'surperformance' à 'neutre' après le rebond du titre depuis son point bas, et ramène son objectif de cours de 21 à 18 francs suisses.



'L'opération OSRAM va dégager des synergies importantes, qui permettront à terme (2-3 ans) au groupe de revenir à une marge opérationnelle de 20/25%, mais la perte du contrat Apple va peser plus que ce que nous pensions sur le second semestre et 2022', estime-t-il.



'Les mesures de réduction de coûts engagées ne compenseront pas. La marge du second semestre devrait être inférieure à celle du premier semestre et nous n'attendons plus d'amélioration en 2022', poursuit le bureau d'études.



