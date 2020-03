AMS : Oddo confirme son opinion

(CercleFinance.com) - AMS a confirmé que l'acquisition d'OSRAM se poursuit comme prévu et devrait être clôturée au 2ème trimestre 2020. ' Rappelons que le groupe compte financer son offre avec 4.4 MdE de prêts-relais et 1.6 MdE d'émissions de fonds propres ' indique Oddo.



Le groupe a de nouveau confirmé sa prévision de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 dans un intervalle 480 à 520 M$ et une marge opérationnelle de 17 à 19%. ' C'est évidemment une bonne nouvelle et correspond à une certaine solidité de l'activité des fabricants de smartphones Android (Samsung, Huawei et les fabricants Chinois) qui sont plus pondérés sur le S1 ' rajoute Oddo.



' Toutefois, cela ne dit rien 1/ de la demande et de la visibilité pour les prochains trimestres et notamment le T2 et 2/ de ce que sera la demande d'Apple sur le S2 '.



' Dans le cadre actuel, nous ne voyons pas suffisamment de catalyseurs positifs pour envisager de relever notre opinion à Achat '. Oddo confirme son opinion Neutre avec un objectif de cours de 56 CHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

