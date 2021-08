American Eagle : Wedbush n'est plus à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Wedbush dégrade son opinion sur American Eagle Outfitters de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 58 à 38 dollars, reflétant un multiple de 16,3 fois pour son estimation de BPA 2022 de 2,33 dollars, contre un consensus à 2,80 dollars.



'Nous continuons d'apprécier les perspectives de croissance du groupe sur le court et le long terme, et réaffirmons notre croyance qu'American Eagle est positionné de façon attractive dans la cruciale seconde moitié des vacances', reconnait le broker.



Néanmoins, Wedbush déclare préférer se mettre à l'écart, voyant de nombreux catalyseurs positifs derrière sa thèse 'surperformance' désormais bien reflétés dans le cours de l'action à ses niveaux actuels, soulignant sa progression depuis mars 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

