AMD : Wells Fargo relève son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - AMD profite d'un relèvement de recommandation à 'surpondérer' de Wells Fargo.



Le bureau d'études - qui vise un objectif de cours de 100 dollars sur le titre - se dit 'de plus en plus optimiste' concernant le succès dont bénéficie le fabricant de processeurs sur les segments du calcul haute performance (HPC) et des 'superordinateurs' (supercomputing).



Selon Aaron Rakers, l'analyste en charge de la valeur, la croissance 'impressionnante', mais 'quelque peu sous-estimée' de l'entreprise sur ce compartiment du marché vient valider la compétitivité de son positionnement architectural, mais aussi la bonne exécution de son plan de route.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.