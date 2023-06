AMD : La prochaine valeur pour jouer l'IA, selon Mizuho

(CercleFinance.com) - Mizuho a relevé mercredi son objectif de cours sur AMD, qu'il porte de 90 à 140 dollars, estimant que le fabricant de puces constitue le prochain pari à faire en vue de profiter de l'engouement entourant l'intelligence artificielle générative.



D'après les calculs de l'analyste, l'intelligence artificielle pourrait générer des revenus de quelque 150 milliards de dollars pour le groupe à horizon 2027, contre 30 milliards de dollars aujourd'hui.



Cela représente une croissance annuelle moyenne de plus de 50%, fait-il valoir dans sa note.



L'intermédiaire ajoute que le titre se traite sur la base d'un PER 2024 de 32,5x, au sein de son trading range historique allant de 20 à 60x P/E, mais avec une décote significative par rapport à son comparable Nvidia (52x).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

