Amadeus : UBS réitère son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat et son objectif de 66,3 E après l'annonce d'un chiffre d'affaires en croissance de 43,0%, à 1 311,3 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2023.



L'analyste souligne le bon départ pour le groupe et l'avance sur les prévisions à tous les niveaux.



' L'EBITDA est supérieur de 5% aux prévisions, les revenus de la division Air IT dépassant les niveaux du 1er trimestre 2019, même si les volumes restent inférieurs de 6% ' indique UBS.



Amadeus a enregistré un EBITDA en hausse de 72,3% à 509,8 millions d'euros au premier trimestre. Le bénéfice ajusté a augmenté de 187,6%, à 273,1 millions d'euros.



