Amadeus : UBS dégrade sa notation sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS change sa recommandation passant d'Achat à Neutre sur le titre Amadeus et relève dans le même temps son objectif de cours de 66,3 à 71E.



Le ralentissement de la dynamique de croissance est souligné par l'analyste. 'Nous voyons une hausse plus limitée car les niveaux de normalisation du trafic sont presque terminés et le 'déficit' dans le rythme de rétablissement du GDS pourrait durer un certain temps', précise le broker.



Rappelons qu'Amadeus a enregistré un EBITDA en hausse de 72,3% à 509,8 millions d'euros au premier trimestre. Le bénéfice ajusté a augmenté de 187,6%, à 273,1 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.