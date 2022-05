Amadeus : Oddo reste positif, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Amadeus IT, une valeur favorite ('top pick') dans les softwares, avec un objectif de cours rehaussé de 73 à 75 euros, après des résultats trimestriels solides publiés en fin de semaine dernière.



Le bureau d'études prend en compte de nouvelles prévisions plus optimistes pour le groupe, après un chiffre d'affaires et un EBITDA supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, mais aussi une baisse de la valorisation moyenne du secteur software.



'Amadeus continue de bénéficier d'une forte dynamique de recovery sans être très sensible à l'impact de remontée des taux longs', estime l'analyste, pour qui Amadeus est aussi 'l'un des acteurs les moins chers du secteur software'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.