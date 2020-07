Amadeus : Oddo réitère son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil Alléger sur le titre avec un objectif de cours de 40 E.



' En raison de sa forte exposition au trafic corporate et d'un effet mix-prix négatif Amadeus ne bénéficiera que marginalement de la reprise du trafic aérien que nous attendons également particulièrement lente ' indique le bureau d'analyses.



' Nous abaissons nos prévisions d'EBITDA 2020-22 de 28% et le consensus devra en faire autant ' rajoute Oddo.



Les analystes estiment que le momentum va rester difficile et la valorisation est tendue après le rebond de mai.



