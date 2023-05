Amadeus : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Amadeus avec un objectif de cours relevé de 70 à 77 euros, jugeant que 'malgré une bonne performance annuelle, le titre semble encore modestement valorisé'.



Au lendemain de sa publication trimestrielle, l'analyste pointe 'une bonne performance d'Amadeus, qui montre le potentiel de reprise lié à la réouverture du marché asiatique, à la fois en termes de volumes et d'augmentation des frais de Booking moyens'.



Suite à ce premier trimestre supérieur à ses attentes et un mois d'avril et début mai qui s'annoncent également solides, le bureau d'études relève légèrement ses prévisions 2023 pour la plateforme espagnole de ventes de voyages aériens.



