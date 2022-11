Amadeus : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Amadeus avec un objectif de cours abaissé de 73 à 61 euros, estimant que des données 'suggèrent une amélioration modeste au troisième trimestre' pour la plateforme espagnole de distribution de voyages aériens.



Le broker indique avoir mis à jour son modèle de projections pour le groupe, augmentant son estimation d'EBITDA de 7% pour 2022 tout en réduisant de 2% celle pour 2023, des changements qui l'amènent vers le consensus.



'Nous continuons de considérer Amadeus comme l'un des gagnants clairs de parts de marché dans le secteur, méritant une valorisation supérieure', déclare Jefferies qui valorise donc le titre 'en ligne avec l'extrémité de qualité supérieure du secteur'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.