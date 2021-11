Amadeus IT : Oddo BHF relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Amadeus IT Group de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 74 euros, après une publication qui 'a mis en lumière les gains de parts de marché du groupe alors que l'horizon s'éclaircit sur le trafic aérien'.



Le bureau d'études remonte significativement ses prévisions 2022 et 2023 pour le distributeur espagnol de voyages. 'Le consensus est encore un peu haut sur 2021 et 2022 mais c'est principalement lié à quelques analystes nettement trop hauts', estime l'analyste.



Désormais respectivement 5% et 8% au-dessus du consensus sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA 2023, Oddo juge le potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours 'significatif alors que le newsflow et le momentum opérationnels s'améliorent nettement'.



