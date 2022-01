Amadeus IT : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Amadeus IT de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours remonté de 45 à 70 euros, estimant 'avoir précédemment sous-estimé la force concurrentielle' de la plateforme espagnole de gestion pour la vente de voyages.



'Nous voyons maintenant une opportunité significative pour Amadeus d'augmenter encore sa part de marché, compte tenu des progrès relatifs réalisés par l'entreprise au cours des deux dernières années', affirme le broker.



Il prévoit un gain de part de marché de cinq points d'ici 2025, 'soutenu par de récents contrats, tandis qu'une hausse supplémentaire serait possible si elle signait avec l'une des grandes compagnies aériennes restantes telles que Delta, United Airlines et EasyJet'.



