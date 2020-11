Alstom : Oddo reste à l'achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Le résultat net ressort à 161 ME contre 106 ME attendus : ' il profite de reprises de provisions mais supporte aussi des charges inhabituelles importantes (68 ME pour la COVID, 44 ME pour le projet Bombardier Transport) ' indique Oddo. Le FCF est négatif de -253 ME, mais le consensus attendait -330 ME.



' Les revenus 2020/21 doivent se situer entre 7.6 MdE et 7.9 MdE ; nous sommes dans le bas de fourchette. La marge d'EBIT ajusté annuelle vise les 7.7% - 8.0% (nous sommes à 7.1% à ce stade), ce qui peut aboutir à une marge >8% au S2. Enfin le FCF de l'année doit être proche de 0 ou positif, ce qui est plus optimiste que la guidance précédente (autour de 0) ' rajoute Oddo.



' Le S2 peut donc produire un FCF positif de 250-300 ME, voire un peu plus. Alstom semble vraiment avoir retrouvé sa voie de croissance rentable '.



Oddo reste à l'achat sur le titre avec un objectif de 55 E.



