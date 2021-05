Alstom : Oddo confirme son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe a sorti des chiffres en ligne avec les attentes : la marge opérationnelle atteint 7,3% (645 ME) et le résultat net ajusté 301 ME.



Le FCF est de -703 ME (consensus -689 ME) incluant une contribution de +48 ME d'Alstom seul et de -751 ME de Bombardier Transport (BT) souligne le bureau d'analyses. ' La dette nette s'élève à 899 ME, ce qui est en ligne avec nos attentes post acquisition '.



' Alstom confirme son objectif de 400 ME de synergies de coûts après 4 à 5 ans et de rétablir la marge de BT ' en ligne avec les standards ' à moyen terme (6-7% est.). L'opération vise enfin une relution à deux chiffres du BPA à partir de l'année 2 (FY 2022/23) ' rajoute Oddo.



Le bureau d'études confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 52 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.