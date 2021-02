Alphabet : Wedbush relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alphabet avec un objectif de cours relevé de 2150 à 2470 dollars, sur la base d'un multiple de 26 fois -en ligne avec ses pairs technologiques- et d'une nouvelle hypothèse de BPA de 95 dollars pour 2023.



Au lendemain de la publication des résultats du groupe, le broker justifie son opinion positive sur le titre par le potentiel de hausse de la valorisation et par 'une collection sans rival de produits et plateformes coeurs à profils élevés et omniprésents'.



'Les résultats de quatrième trimestre ont dépassé de loin les attentes, grâce à un engagement utilisateurs renforcé pour la recherche et YouTube, un rebond continu des dépenses publicitaires et la vigueur en cours au sein de Google Cloud', résume-t-il.



