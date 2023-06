Alphabet : UBS dégrade sa recommandation à 'neutre'

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur les deux classes d'actions Alphabet, qu'il ramène à 'neutre' contre 'achat' dans les deux cas.



Le bureau d'études justifie sa dégradation par le fait qu'il lui semble difficile d'anticiper, dans les conditions actuelles, de bonnes surprises au vu des prévisions de croissance élevées établies par le marché à horizon 2024.



Autre risque selon lui, l'amélioration des marges tirée des efforts en matière d'efficience opérationnelle est destinée à être absorbée par une montée en puissance des investissements dans l'intelligence artificielle générative.



Enfin, conclut UBS, d'autres titres du secteur comme Amazon et Meta, tous les deux recommandés à l'achat, présentent d'après lui des profils risque/rendement plus favorables.



L'analyste relève malgré tout son objectif de cours sur Alphabet de 123 à 132 dollars.



