Alphabet : Morgan Stanley remonte son objectif

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé jeudi son objectif de cours sur Alphabet, la maison-mère de Google, de 1.760 à 1.800 dollars, ce qui correspond à un potentiel d'appréciation de l'ordre de 30% par rapport aux niveaux actuels.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se réfère à une étude d'AlphaWise montrant que 50% des américains utilisent Google au moment d'effectuer des recherches sur un produit en ligne.



Toujours selon cette étude, un américain sur trois se rend d'abord sur Google lorsqu'il cherche à comparer les prix d'un article en ligne, poursuit le broker.



Pour Morgan Stanley, qui continue d'afficher une recommandation 'surpondérer' sur le titre, ces tendances sont favorables au moteur de recherche, qui tire entre 25% et 30% de ses revenus du commerce électronique et des activités de ventes de détail.



