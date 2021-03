Alphabet : Morgan Stanley relève son objectif

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Alphabet, la maison-mère de Google, de 2200 à 2350 dollars, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



Dans une note consacrée aux spécialistes de l'Internet, le bureau d'études explique que les discussions qu'il peut avoir avec les investisseurs lui font penser que le géant californien figure aujourd'hui parmi les acteurs exposés à la reprise les plus sous-estimés.



Morgan Stanley fait valoir que le groupe tire entre 10% et 15% de ses revenus liés à la recherche sur Internet du secteur du voyage, une industrie appelée à se redresser avec les campagnes de vaccination.



Dans sa note, l'analyste dit même envisager une valorisation de 2800 dollars pour l'action en cas de la réalisation de son scénario 'optimiste', ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 40% par rapport aux cours actuels.



