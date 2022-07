Alphabet : Mizuho réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Mizuho Americas a réduit vendredi son objectif de cours sur Alphabet, qu'il ramène de 175 à 150 dollars du fait des incertitudes pesant sur l'activité du groupe technologique.



Dans une note de recherche, le broker estime que Google devrait faire preuve d'une certaine résistance à court terme du fait de sa tarification, qui demeure solide, tout en soulignant que les prévisions du marché pour 2023 lui semblent ambitieuses au vu du ralentissement de la consommation qui se profile.



Le courtier fait par ailleurs remarquer que bon nombre de directeurs informatiques prévoient de limiter leurs investissements dans le 'cloud' l'an prochain en raison de la décélération de l'économie.



Mizuho considère néanmoins qu'Alphabet est susceptible de se montrer plus résistant que ses pairs grâce à sa base diversifiée, ce qui le conduit à conserver sa recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.