Alphabet : Mizuho maintient l'achat avant les résultats

(CercleFinance.com) - Mizuho a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Alphabet, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 135 dollars.



Alors que le géant de l'Internet doit dévoiler ses résultats de premier trimestre mardi prochain, l'analyste prévient que le marché publicitaire reste compliqué du fait du niveau élevé de l'inflation et du resserrement des budgets des annonceurs.



Concernant les inquiétudes manifestées par les investisseurs au sujet des avancées du groupe dans l'intelligence artificielle générative, Mizuho les juge exagérées au vu des implications pour l'instant limitées de cette technologie.



Le professionnel souligne par ailleurs que Google semble avoir réussi à préserver malgré tout des parts de marché conséquentes avec son moteur de recherche.



Enfin, Mizuho estime qu'Alphabet pourrait réduire sa base de coûts de 7,5 milliards de dollars en 2024, soit l'équivalent de 2,2% de son chiffre d'affaires, via de nouvelles suppressions de postes et l'optimisation de ses dépenses, ce qui pourrait ajouter 8% de croissance à son bénéfice opérationnel l'an prochain.



