Alphabet : Jefferies remonte sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 3325 à 3500 dollars sur Alphabet, au lendemain de la présentation par le géant technologique de ses résultats de troisième trimestre.



L'audience massive et diversifiée d'Alphabet, combinée à un large portefeuille de canaux publicitaires, a généré un autre trimestre solide à grande échelle, souligne le broker, qui juge en outre sans grande importance pour le groupe les problèmes de chaîne logistique.



'Le quatrième trimestre semble prêt à se terminer en force malgré une base de comparaison plus difficile, car les vents favorables de la période des fêtes augmentent les budgets publicitaires et les ventes de matériel informatique', ajoute Jefferies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

