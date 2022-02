Alphabet : Jefferies relève sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Au lendemain des résultats trimestriels du groupe technologique, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alphabet avec un objectif de cours relevé de 3500 à 3600 dollars, le jugeant attractif à un ratio VE/EBITDA 2023 sur la base 12,4 fois ses estimations relevées.



'L'audience massive et diversifiée, combinée à un portefeuille de formats publicitaires en expansion et innovant, a généré un autre trimestre solide à grande échelle (75 milliards de dollars, soit une croissance de 32%, à une marge opérationnelle de 35%)', note le broker.



Jefferies relève ses attentes pour Alphabet en 2022, visant désormais des revenus nets de 244,9 milliards de dollars, une marge opérationnelle de 35,7% et un BPA de 118,86 dollars, au lieu de respectivement 241,9 milliards, 35,6% et 109,53 dollars en attentes précédentes.



