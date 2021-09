Alphabet : Jefferies rehausse sa cible, vise 3325 dollars

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi son objectif de cours sur Alphabet, qu'il porte de 3150 à 3325 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche consacrée à la publicité en ligne, le courtier américain fait valoir qu'à l'instar de Facebook, la maison-mère de Google se négocie sur la base d'une valorisation raisonnable en Bourse au vu de son profil de croissance.



S'il note que le titre se traite sur la base d'une prime par rapport à sa moyenne historique sur deux ans, le broker juge cet écart justifié au vu de l'amélioration des marges bénéficiaires du groupe, de la croissance de sa filiale YouTube et des rachats d'actions soutenus qui sont actuellement menés.



