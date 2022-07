Alphabet : Jefferies confirme son objectif après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 130 $ suite à l'annonce des résultats du 2ème trimestre.



L'analyste souligne que les revenus en ligne ont été meilleurs que prévu car la demande pour les annonces de recherche de base est restée solide.



' Cependant, de nombreuses indications de pressions macroéconomiques émergentes ont été relevées, allant du retrait des dépenses de certains annonceurs à l'allongement des cycles de vente du Cloud ' indique Jefferies.



' Parallèlement, la croissance à deux chiffres des effectifs a un impact sur les marges d'exploitation. Bien que nous nous attendions à ce que Google s'en sorte mieux que les autres, une récession pourrait tout de même faire mal ' rajoute le bureau d'analyses.



' La valorisation reflète en grande partie cette crainte, avec un ratio EV/EBITDA de 10,8x contre une moyenne sur 10 ans de ~12x '.



