Alphabet : Goldman Sachs entame la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a entamé lundi la couverture du titre Alphabet avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 3350 dollars dans le cadre d'une vaste étude consacrée aux valeurs de l'Internet.



Dans sa note de plus de 200 pages, l'analyste explique que la maison-mère de Google demeure un leader en matière de publicité en ligne après plus de 10 ans marqués par une croissance de plus de 20% de son chiffre d'affaires annuel.



Malgré ce développement, Alphabet conserve une exposition à toute une série de métiers pouvant lui assurer une poursuite de sa croissance, tels que la la consommation de médias, le cloud, le commerce locale, le commerce multi-canal, les jeux vidéo, le matériel numérique, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique, fait-il remarquer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.