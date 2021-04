Alphabet : Canaccord Genuity relève son objectif

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a relevé lundi son objectif de cours sur Alphabet, la maison-mère de Google, qu'il fait passer de 2400 à 2600 dollars tout en maintenant sa recommandation à l'achat sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur de la publicité en ligne, le broker canadien explique s'attendre à ce que la réouverture de l'économie soutienne l'activité de moteur de recherche du géant américain de l'Internet.



Selon Canaccord, le redressement de l'activité recherche devrait permettre une accélération de la croissance des revenus publicitaires du groupe cette année.



Le courtier note que certains voyagistes ont d'ores et déjà relancé leurs investissements publicitaires pour les déplacements intérieurs, une tendance qui devrait s'exacerber avec le déploiement des vaccins.



Canaccord note par ailleurs ue les dépenses publicitaires des secteurs de la distribution, des services financiers et de la santé demeurent toujours aussi 'solides'.



