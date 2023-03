Alphabet : BofA renouvelle l'achat, objectif 125 dollars

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Alphabet, qu'il assortit d'un objectif de cours de 125 dollars, alors que Google a ouvert hier au grand public l'accès à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) Bard.



Le broker rappelle que le moteur de recherche a annoncé hier que le service Bard serait désormais disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, une décision qui survient 41 jours après l'intégration des fonctionnalités de ChatGPT au sein de Bing (Microsoft).



Si les données disponibles laissent penser que l'arrivée de ChatGPT a permis de doper l'audience de Bing, BofA note que le trafic chez Google semble être resté malgré tout relativement stable dans l'intervalle.



'Nous pensons que ces chiffres laissent entendre qu'un petit nombre d'utilisateurs ont testé Bing sans pour autant changer leur activité sur Google, ce qui nous conduit à penser que l'impact en termes de parts de marché restera limité sur le long terme', ajoute le courtier.



BofA en veut pour preuve que l'action Alphabet a rattrapé une grande partie du retard pris depuis la présentation décevante de Bard, faite le mois dernier.



Le professionnel ajoute que ses échanges avec des experts laissent penser que la technologie LLM développée par Google devrait produire des résultats comparables à ceux de ChatGTP, ce qui le conduit à penser que l'avantage pour l'instant affiché par Bing devrait s'avérer finalement assez réduit.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

