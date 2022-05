Alpha MOS : Stifel entame le suivi du titre à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel a entamé vendredi le suivi du titre Alpha MOS avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 3,6 euros, représentant un potentiel haussier de 60%.



'Nous considérons le cours actuel d'Alpha MOS comme un bon point d'entrée pour bénéficier de ses 30 années d'expertise dans l'analyse des composés organiques volatiles (COV) et de ses succès à venir, à la fois dans l'alimentaire ('foodtech') et la médecine ('medtech')', explique le broker.



A en croire Stifel, ce sont surtout les perspectives de développement dans la santé qui sont sous-évaluées par le marché.



Pour mémoire, Alpha MOS planche actuellement sur un 'analyseur d'haleine' miniaturisé conçu pour surveiller les paramètres vitaux, avec une première application prévue dans la surveillance des personnes diabétiques.



Quant à l'agro-alimentaire, Stifel souligne que 30 des 100 principaux acteurs mondiaux du secteur sont déjà clients d'Alpha MOS, mais estime que l'entreprise pourrait encore accroître son taux de pénétration du marché en renforçant sa présence sur les sites de production, voire tout au long de la phase de cycle de vie du produit.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.